109. Tour de France: Vorschau auf die 9. Etappe

Vor dem zweiten Ruhetag endet die anspruchsvolle erste Woche der Tour mit der ersten Bergetappe in den Alpen. Auf dem Weg dorthin führt die Strecke das Fahrerfeld gleich zweimal am Premieren-Startort Aigle vorbei, der eine große Bedeutung für den Radsport hat: Der Weltverband UCI hat seinen Sitz in dem kleinen Ort im Canton de Vaud.