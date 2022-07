Formel 1: Vettel präsentiert in Österreich "Bienenstock der Zukunft"

Sebastian Vettel nutzt das Rennen in Österreich, um erneut auf den Klimaschutz aufmerksam zu machen. Im Fokus sind diesmal die Bienen.

Sebastian Vettel hat seinen Besuch in Spielberg auch in diesem Jahr für die Bienenpflege genutzt. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Formel 1)

Am Rande des Formel-1-Rennens in Österreich präsentierte der Aston-Martin-Pilot einen „Bienenstock der Zukunft“: Mithilfe von Sensoren sollen die Brut beobachtet und die Bewegungen der Bienen analysiert werden. Entwickelt wurde die Technik von der Universität in Graz.