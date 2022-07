Wimbledon: Ebden/Purcell gewinnen Herrendoppel

Maria in Wimbledon-Halbfinale von Jabeur gestoppt

Matthew Ebden und Max Purcell gewinnen das Herrendoppel in Wimbledon. Die Australier verhinderten damit die Titelverteidigung ihrer Gegner.

Als erstes australisches Tennis-Doppel seit Todd Woodbridge und Mark Woodforde im Jahr 2000 haben Matthew Ebden und Max Purcell das Herrendoppel in Wimbledon gewonnen.

Die Australian-Open-Finalisten setzten sich im Finale gegen Nikola Mektic und Mate Pavic mit 7:6 (7:5), 6:7 (3:7), 4:6, 6:4, 7:6 (10:2) durch und verhinderten damit eine erfolgreiche Titelverteidigung der an Nummer zwei gesetzten Kroaten.

Die Sieger bekommen 645.500 Euro

Ebden/Purcell sind die ersten Tennisprofis überhaupt, die in Wimbledon nach Matchbällen gegen sich in mehreren Runden am Ende doch triumphierten.