FC Bayern: Spezielle Verbindung von Matthijs de Ligt und Heiko Westermann

Bayerns Wackel-Abwehr: So könnte De Ligt helfen

Matthijs de Ligt und sein möglicher Wechsel zum FC Bayern ist aktuell DAS Thema in Fußball-Deutschland. Doch an Heiko Westermann denkt dabei wohl kaum einer.

„Die Bayern wollten ihn 2019 haben, es hat leider nicht geklappt. Ich hätte ihn damals schon gerne in der Bundesliga gesehen“, sagte Westermann, ab August neuer Co-Trainer von Christian Wörns in der deutschen U18-Nationalmannschaft, im Gespräch mit SPORT1 . „Der FC Bayern wäre der richtige Verein für ihn. Das habe ich damals bereits gesagt, doch es kam Cristiano ( Cristiano Ronaldo, d. Red. ) dazwischen“. (NEWS: Alles zum Transfermarkt im SPORT1 -Transferticker)

Cristiano Ronaldo wollte de Ligt bei Juventus sehen

Was Westermann meint: Als de Ligts Zukunft im Sommer 2019 noch nicht entschieden war, fragte ihn CR7 nach dem Finale der Nations League zwischen Portugal und der Niederlande, ob er denn nicht zu Juventus Turin A kommen wolle, wie de Ligt später erzählte.

Ob das am Ende den Ausschlag gab? Jedenfalls wechselte der damals 19 Jahre alte Innenverteidiger für 80 Millionen Euro in die Serie A. Damals zu viel Geld für den FC Bayern. (NEWS: Alle News und Gerüchte vom Transfermarkt)

Westermann und de Ligt: Teamkollegen bei Ajax

Woher er das weiß? Westermann und de Ligt begegneten sich in der Saison 2016/17 bei Ajax Amsterdam. Der erfahrene Deutsche kümmerte sich um den Jungstar. Bis heute halten sie Kontakt.

Das Wort Ziehvater hört der 38-Jährige aber nicht so gerne. „Was heißt Ziehvater? Matthijs hat auf der gleichen Position wie ich gespielt. Und es war ziemlich schnell abzusehen, dass er spielen wird, weil er sich brutal entwickelt hatte“, erinnert sich Westermann:

Als Westermann Ajax verließ und zu Austria Wien wechselte, bedankte sich unter einem Facebook-Post des Vereins auch de Ligts Großmutter bei dem Deutschen. „Als Matthijs‘ Oma will ich mich herzlich dafür bedanken, dass du meinen kleinen Matthijs super begleitet hast. Er hat viel von dir gelernt. Super, dass du ihn nach Hause gebracht hast, wenn es wieder spät wurde“, schrieb sie. „Leider habe ich sie nie kennengelernt“, erzählt Westermann heute.

Westermann: Darum kann de Ligt Bayern weiterhelfen

Schon in jungen Jahren war de Ligt bei Ajax hoch angesehen. „Die Fans hatten ihn damals bereits in ihr Herz geschlossen und auch heute ist er in den Niederlanden sehr beliebt“, weiß Westermann.