NHL: Lutz und Szuber - Kurioses deutsches Doppelpack im Draft

Julian Lutz wurde in Runde zwei als 43. Spieler insgesamt von den Arizona Coyotes ausgewählt. In der sechsten Runde und als 163. Spieler des diesjährigen Drafts wurde für Maksymilian Szuber der große Traum wahr. (NEWS: Alles zur NHL)

„Was soll ich sagen, ich bin total begeistert. Es ist ein absolut geiles Gefühl. Ich freue mich irrsinnig, nun ein Teil der Arizona Coyotes sein zu dürfen“, sagte Lutz nach der Entscheidung auf der Homepage des EHC Red Bull München und auch Szuber war begeistert, will sich darauf aber nicht ausruhen: „Es ist eine große Ehre, aber das bedeutet auch, dass ich jetzt noch härter an mir arbeiten werde. Grandios ist, dass ich gemeinsam mit meinem Kumpel Julian ins Camp fahren kann.“

Lutz und Szuber - gemeinsamer Weg in die NHL

Am Montag geht es für die beiden Youngster ins Development Camp der Coyotes.

Damit geht die gemeinsame Reise der beiden Youngster weiter, standen sie doch in der vergangenen Saison beide für den EHC Red Bull München in der DEL auf dem Eis. Zudem durchliefen beide die Red Bull Eishockey Akademie in Salzburg.