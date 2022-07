La Liga: Álvaro Odriozola ausgeraubt: Diebe lassen "das Wertvollste" zurück

Àlvaro Odriozola (r.) wurde in Florenz ausgeraubt © Imago

Alvaro Odriozolas Leihe zum AC Florenz hat sich ausgezahlt. Dennoch hätte der Spanier gerne auf ein Kapitel in Italien verzichtet.

Nach seiner Rückkehr von einer Leihe zum AC Florenz will sich Álvaro Odriozola endlich bei Real Madrid durchsetzen und ein fester Bestandteil des Teams von Carlo Ancelotti werden.

Der Rechtsverteidiger, der in der Saison 2019/20 für die Rückrunde an den FC Bayern ausgeliehen war, absolvierte in Florenz eine solide Saison und kam auf 26 Pflichtspieleinsätze. Auf den 4. Dezember 2021 hätte der Spanier allerdings gerne verzichtet. Er wurde Opfer eines Einbruchs.