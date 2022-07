Robert Lewandowski: Barcelona will FC Bayern verbessertes Angebot machen

Noch ist Robert Lewandowski ein Spieler des FC Bayern. Doch der FC Barcelona lässt nicht locker - und will die nächste Stufe zünden.

Nach SPORT1 -Informationen will der FC Barcelona im Werben um den Top-Torjäger des FC Bayern finanziell noch einmal nachbessern.

Das dritte und bislang letzte Angebot bestand aus einem Fixbetrag von 40 Millionen Euro plus mögliche Boni. Zu wenig für die Münchner, die in der Folge aber immerhin erstmals zu einem informellen Austausch bereit waren. (NEWS: Alles zum Transfermarkt im SPORT1 -Transferticker)

Demnächst soll also die nächste Offerte kommen, die sich einem Fixbetrag von 50 Millionen Euro annähern dürfte. Die Lewandowski-Seite geht in jedem Fall weiterhin davon aus, dass der Wechsel noch in dieser Transferperiode über die Bühne geht.