Gegen Drittligist: Erste Niederlage für FC Schalke unter Frank Kramer

Fan-Gegenwind für Kramer: "Spornt mich eher an"

Die Schalker müssen sich in der Vorbereitung erstmals unter ihrem neuen Coach Frank Kramer geschlagen geben. Gegen einen Drittligisten tun sich die Königsblauen schwer.

Vierter Test, erste Niederlage: Bundesliga-Aufsteiger Schalke 04 hat am Samstag sein Vorbereitungsspiel gegen Drittligist SV Meppen 1:3 (1:2) verloren und damit den ersten Rückschlag unter dem neuen Cheftrainer Frank Kramer hinnehmen müssen.

Mit fünf Neuzugängen in der Startaufstellung tat sich der Erstligist schwer gegen die Niedersachsen, die in zwei Wochen in die neue Drittliga-Saison starten. (SERVICE: Alle Testspiele der Bundesligisten vom Samstag im Überblick)