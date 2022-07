PSG: Trainer-Grab Paris! Wie Al-Khelaifis Ungeduld Millionen kostet

PSG-Verbleib? So plant Neu-Trainer Galtier mit Neymar

Das alljährliche Verpassen des Champions-League-Titels hat in Paris in der jüngeren Vergangenheit zu zahlreichen Trainerwechseln geführt.

Allein in den vergangenen sechs Jahren standen insgesamt vier neue Übungsleiter an der Seitenlinie des französischen Meisters, drei davon mussten aufgrund der ausgebliebenen internationalen Erfolge vorzeitig gehen.

So zahlte man in der französischen Hauptstadt in den letzten Jahren Berichten zufolge bis zu 40 Millionen Euro, um den scheidenden Coaches ihre Abfindung zuzusichern.