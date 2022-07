Tour de France 2022: Primoz Roglic fährt mit Schmerzen weiter - und leidet

Der Radstar Primoz Roglic leidet nach einem Sturz bei der Tour de France an ständigen Schmerzen.

Nach der 7. Etappe - die er als Dritter beenden konnte - sprach der Slowene über seine anhaltenden Probleme am Rücken. „Jeder Pedaltritt ist wie ein Stich mit dem Messer in den Rücken“, sagte der 32-Jährige, der eigentlich um den Tour-Sieg mitfahren will.