Premier League: Hakim Ziyech vom FC Chelsea macht brisanten Schritt

Hakim Ziyech will künftig die volle Kontrolle über seine Karriere haben - der Offensivstar des FC Chelsea geht daher einen ungewöhnlichen Schritt.

Unter den Stars der Fußballszene ein zumindest nicht völlig ungewöhnlicher Vorgang. Äußerst selten ist aber der Schritt, den der Marokkaner des FC Chelsea nun gehen will. Ziyech verzichtet künftig auf einen Agenten und will Vertragsverhandlungen selbst in die Hand nehmen. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Premier League)