Formel 3: Correa führt und scheidet aus - Sieg für Crawford

Ein technischer Defekt hat Juan Manuel Correa um seine Chance auf den ersten Sieg seit seinem furchtbaren Unfall in Spa gebracht.

Fast drei Jahre nach dem Crash übernahm der US-Amerikaner am Samstag beim Rennen der Formel 3 in Spielberg die Führung, schon früh im Rennen rollte sein ART-Bolide dann allerdings aus. Den Sieg am Samstag sicherte sich Correas Landsmann Jak Crawford vom Prema-Rennstall.