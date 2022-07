Tour de France 2022: Hüne Walscheid überzeugt mit Vielseitigkeit

Die Finger dick bandagiert, diverse Abschürfungen, ein etwas unrunder Gang: Als Max Walscheid am Donnerstagmorgen im belgischen Städtchen Binche zum Etappenstart rollte, sah der baumlange Radprofi aus Neuwied durchaus einer Tour der Leiden angemessen aus.

Am Vortag hatte sich Walscheid trotz eines spektakulären Sturzes mit Überschlag auf Platz zwölf der superschweren Kopfsteinpflaster-Etappe gekämpft - nicht nur wegen seiner fast zwei Meter Körpergröße ist der 29-Jährige der auffälligste deutsche Fahrer der frühen Tour-Phase.

Tour de France: Walscheid überzeugt mit seiner Vielfalt

„Da werde ich mich auf jeden Fall vom Osteopathen behandeln lassen“, sagte Walscheid. Der Hüne weiß, was bei Verletzungen zu tun ist, schließlich ist er vom Fach - bereits 2015 hat Walscheid in Heidelberg in seinem Medizinstudium das erste Staatsexamen abgeschlossen.