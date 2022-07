Leichtathletik-Wunderkind räumt bei EM doppelt ab

Mattia Furlani hat bei der U18 Leichtathletik-EM in Jerusalem zwei Goldmedaillen gewonnen – in unterschiedlichen Disziplinen.

Die Gazzetta dello Sport spricht von Nitroglycerin, einem Sprengstoff, in den Beinen des jungen Talents.

Mattia Furlani hat bei der laufenden U18 Leichtathletik-EM in Jerusalem erneut sein schier grenzenloses Potenzial aufgezeigt. Nach seinem Triumph im Weitsprung legte der Italiener im Hochsprung beeindruckend nach.

Europameister im Weit- und Hochsprung

Hierbei übersprang Furlani die Latte in einer Höhe von 2,15 Meter, um sich seinen zweiten Titel zu sichern.

„Heute bin ich sehr emotional. Ich habe keine Worte für das, was ich in den letzten Tagen geleistet habe. Ich wollte einfach fokussiert bleiben und meine Ziele erreichen“, sagte der Italiener nach dem Hochsprung-Wettbewerb.

Ausnahmetalent mit senegalesischen Wurzeln

Der 1,81 Meter große und 65 Kilogramm schwere Schüler wuchs in einer echten Leichtathletik-Familie auf. Sein Vater Marcello war ein ehemaliger Hochspringer, Furlanis Mutter Khadidiatou Seck eine ehemalige senegalesische Sprinterin.

Mattia Furlani spielte zunächst Basketball, ehe er 2020 eine Leistungsexplosion in der Leichtathletik feststellte. Mit 16 Jahren übersprang er 2,18 Meter und stellte so einen italienischen Jugendrekord im Hochsprung auf. Die 100 Meter lief der junge Athlet in 10,64 Sekunden.