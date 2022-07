Martin Hinteregger: Ex-Frankfurt-Held bekommt Freigabe für neuen Klub

Vor wenigen Wochen verkündete Martin Hinteregger das Ende seiner aktiven Karriere. Dem Amateur-Fußball will er aber treu bleiben, nun wurden die letzten Formalitäten geklärt.

Jetzt kann es also losgehen für Martin Hinteregger.

Nur wenige Tage nach seinem Aus bei Eintracht Frankfurt inklusive Karriereende wurde bekannt, dass der Österreicher künftig gerne in seiner Heimat Sirnitz für den Fünftligisten SGA Sirnitz kicken würde.

Nun sind offenbar alle Hürden beseitigt. Wie die Bild berichtet, hat der österreichische Verband die Freigabe für Hinteregger erteilt. Und auch die Eintracht (der Vertrag mit Hinteregger wurde nur ausgesetzt, nicht aufgelöst) gab via Markus Krösche ihr Go. „Das ist so mit Martin besprochen. Wenn regularisch alles passt, ist das überhaupt kein Problem für uns“, sagte der Sportvorstand der Bild.