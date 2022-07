Knapp sechs Millionen sehen deutschen EM-Auftaktsieg im ZDF

Der erfolgreiche Auftakt der deutschen Fußballerinnen bei der EM in England hat ein großes Zuschauerinteresse generiert.

Der erfolgreiche Auftakt der deutschen Fußballerinnen bei der EM in England hat ein großes Zuschauerinteresse generiert. 5,95 Millionen Personen verfolgten am Freitagabend in der Spitze den 4:0-Sieg der DFB-Frauen gegen Dänemark live im ZDF.