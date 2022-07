WWE SmackDown: Dieser Moment mit Österreich-Star Gunther versetzt das Netz in Wallung

Die erste TV-Begegnung der beiden Stars in einem WWE-Ring versetzte das Publikum in Wallung: Auf Twitter generierte das Bild von Gunther und Nakamura beim internationalen Publikum mehr Likes als alle anderen Segmente der Show, auch die Posts um den selten gewordenen Auftritt von Topstar und Universal Champion Roman Reigns. ( NEWS: Alle Neuigkeiten zu WWE )

Gunther vs. Shinsuke Nakamura - ein „Dream Match“

Der charismatische Nakamura, beim jetzigen Arbeitgeber seit längerem eher Nebendarsteller, war stilbildend als „King of Strong Style“, als Vertreter einer körperlich harten, schlag- und trittlastigen Art zu wrestlen. In der Heimat Japan machte ihn das zum World Champion der Liga NJPW und zum weltweit verehrten Helden eingefleischter Fans.

Wissenswertes zum Thema Wrestling:

Es bleibt die Frage, ob Gunther und Nakamura von WWE auch ihren Entfaltungsfreiraum bekommen und auf welcher Bühne es stattfinden wird: Der nächste Großevent ist der SummerSlam am 30. Juli in Nashville, ein Duell Gunther - Nakamura würde aber auch zu der Europa-Megashow Clash at the Castle am 3. September in Cardiff passen (für die auch ein Auftritt von Box-Weltmeister Tyson Fury im Gespräch ist).