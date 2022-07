Wimbledon 2022 Finale heute: Elena Rybakina - Ons Jabeur LIVE im TV, Stream, Ticker

Maria in Wimbledon-Halbfinale von Jabeur gestoppt

Finale in Wimbledon - wer holt sich den Titel bei den Frauen? Ons Jabeur ist gegen eine junge Kasachin favorisiert.

Am 27. Juni öffnete der All England Lawn Tennis and Croquet Club wieder seine Pforten für die 135. Ausgabe der Wimbledon Championships - jetzt steht die finale Entscheidung kurz bevor. Im Endspiel der Frauen stehen sich Elena Rybakina und Ons Jabeur gegenüber. (im Liveticker bei SPORT1).