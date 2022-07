Deutschlands beste Breakdancer messen sich in Dresden

Auf dem Weg zur Olympia-Premiere der Sportart Breakdance bei den Sommerspielen 2024 in Paris messen sich am Samstag die besten acht B-Girls und 16 B-Boys Deutschlands. Im Dresdner Stromwerk treten sie beim Red Bull BC One Cypher Germany in Eins-gegen-Eins-Battles an, um sich Tickets für das World Final am 12. November in New York zu sichern.