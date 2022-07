NBA-Superstar Jokic unterschreibt Rekordvertrag in Denver

Der serbische Basketball-Superstar Nikola Jokic bleibt den Denver Nuggets erhalten - und kassiert dafür eine Rekordsumme. Der Klub gab am Freitag die Vertragsverlängerung um fünf Jahre mit Jokic bekannt, der zuletzt zweimal nacheinander zum wertvollsten Spieler der nordamerikanischen Profiliga NBA gewählt worden war. Laut übereinstimmenden Medienberichten erhält der Center rund 264 Millionen US-Dollar, es ist der größte Vertrag in der NBA-Geschichte.

Jokic war im Draft 2014 von den Nuggets ausgewählt worden, seit 2015 läuft der Serbe in der NBA auf. In der vergangenen Saison kam er pro Spiel durchschnittlich auf 27,1 Punkte, dennoch scheiterte Denver in den Play-offs gleich in der ersten Runde am späteren Champion Golden State Warriors.