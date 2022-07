Starke DFB-Frauen starten mit EM-Mutmacher

Deutschland ist mit einem verheißungsvollen Mutmacher in die EM gestartet und hat die Hoffnungen auf den großen Coup genährt.

Die deutschen Fußballerinnen sind mit einem verheißungsvollen Mutmacher in die EM gestartet und haben die Hoffnungen auf den großen Coup genährt. Angeführt von Wirbelwind Lina Magull gewann der achtmalige Titelträger sein 500. Länderspiel 4:0 (1:0) gegen Vize-Europameister Dänemark. Mit dem überzeugenden Sieg im Rücken können die Deutschen gelassen in das nächste Vorrundenspiel am Dienstag gegen die hoch gehandelten Spanierinnen gehen.