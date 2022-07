Premier League: Tottenham Hotspur macht ernst! Antonio Conte greift die Top drei an

Tottenham Hotspur rüstet in diesem Sommer ordentlich auf. Trainer Antonio Conte hat einen genauen Plan, wie er mit seiner Mannschaft erfolgreich sein kann - die Spurs greifen ganz oben an.

Tottenham Hotspur macht ernst in diesem Sommer. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Premier League)

Tottenham verstärkt seinen Kader

Ein Ende ist noch nicht in Sicht, denn Conte formt die Mannschaft weiter, die er vergangenes Jahr übernommen hatte. Am Freitag machten die Spurs den nächsten Deal fix. Innenverteidiger Clément Lenglet kommt auf Leihbasis vom FC Barcelona .

Dazu werden Kreativspieler Jesse Lingard sowie Rechtsverteidiger Djed Spence als mögliche weitere Neuzugänge gehandelt. Die Spurs machen in diesem Sommer ernst und federführend dabei ist Trainer Antonio Conte.

Conte: „Vielleicht bin ich nicht gut genug“

Rückblick: Am 23. Februar stand Tottenham auf dem achten Tabellenplatz in der Premier League und verlor mit 0:1 gegen den späteren Absteiger FC Burnley. Das internationale Geschäft war in Gefahr. Nach der Niederlage hinterfragte sich der italienische Coach selbst. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Premier League)