Formel 1: "Kann nicht sein" - Mercedes sauer auf Verstappen-Fans! Stimmen zu Spielberg-Qualifying

In Österreich fliegen sowohl Lewis Hamilton als auch George Russell ab. Mercedes-Teamchef Toto Wolff „kocht innerlich“. Mick Schumacher ist trotz seines Top-10-Platzes nicht zufrieden. Die Stimmen zum Spielberg-Qualifying.

Mercedes-Teamchef Toto Wolff ärgert sich über die verpasste Chance, nimmt seine Fahrer aber in Schutz. Das Verhalten der Verstappen-Fans ist für den Österreicher inakzeptabel. Hamilton entschuldigt sich derweil bei seinem Team. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Formel 1)

Ferrari-Star Charles Leclerc hofft nach „fünf Katastrophen" endlich auf ein sauberes Rennen am Sonntag. Mick Schumacher ärgert sich trotz seines Top-10-Platzes. Der Haas-Pilot konnte seiner Meinung nach nicht alles rausholen.

SPORT1 fasst die Stimmen zum Qualifying in Spielberg von Sky , aus der Boxengasse und der Pressekonferenz zusammen.

„Wir mussten lange warten, das ist niemals gut. Die Temperatur der Strecke ging runter, der Wind hatte sich gedreht. Es war sehr eng und ist eine sehr herausfordernde Strecke. Es gibt nicht viele Kurven, aber bei den wenigen ist es einfach, einen Fehler zu machen. Klar bin ich glücklich mit der Pole, aber die Punkte gibt es erst am Samstag und Sonntag.“

... über die Chancen im Rennen : „Wir haben ein großartiges Auto. Das Qualifying war nicht immer unser stärkster Bereich. Ich fühle mich daher sehr zuversichtlich. Ich hoffe, dass ich gut durch die erste Kurve komme, danach ist alles möglich. Aber ich habe großes Vertrauen in mein Auto.“

„Es war ein sehr enges und aufregendes Qualifying. Max, Carlos, ich, jeder hätte auf Pole stehen können. Max war einfach ein bisschen schneller. Hoffentlich haben wir ein spannendes Rennen. Ich möchte einfach ein sauberes Rennen. Ich hatte jetzt fünf Katastrophen in Folge. Ich möchte die Punkte einfahren, die wir verdienen.“

... über seine Herangehensweise im Sprintrennen : „Geduld wird eine Sache sein. Wenn sich eine Gelegenheit bietet, werde ich diese ergreifen. Wir werden sehen, was möglich ist. Wenn nichts möglich ist, warte ich geduldig auf den Sonntag."

„Wir haben eine gute Runde zusammenbekommen, was bei den kühlen Bedingungen nach der Roten Flagge nicht einfach war. Ich wünsche, ich hätte es noch ein wenig besser machen können. Es war aber ein recht starkes Qualifying trotzdem. Wir haben Fortschritte gemacht. Ich fühle mich wohler und habe mehr Selbstvertrauen. Von Platz 3 ist alles drin mit dem Windschatten und DRS. Wir werden ein gutes Wochenende haben.“

„Einer der schwierigeren Sessions von meiner Seite aus. Ich habe mich zum Anfang des Tages nicht wohlgefühlt. Wir haben ein paar Änderungen vorgenommen, die sich im Qualifying besser angefühlt haben. Dennoch glaube ich, dass noch mehr drin war. Wir haben am Samstag das 2. Training, wo wir die Longruns üben können und hoffentlich eine gute Idee kriegen, was wir noch brauchen, um im Sprintrennen und Rennen gut dabei zu sein.“

„Ich bin unglaublich enttäuscht von mir. Es tut mir so leid für das Team. Alle arbeiten so hart, um das Auto zusammenzubauen. Ich habe meine Mannschaft im Stich gelassen, das tut mir sehr leid. Wir waren im Kampf um Rang 3."

... über die starken Rundenzeiten vor dem Crash : „Die Leistung des Autos ist ermutigend. Wir hatten nicht erwartet, dass wir so nah an Red Bull und Ferrari dran sind. Aber trotzdem starte ich jetzt von relativ weit hinten. Hoffentlich kann ich im Sprintrennen etwas gut machen.“

„Wenn wir ehrlich sind, sind wir langsam. Es ist nicht so, dass wir da durch das Feld pflügen können. Aber wir werden probieren, so viele wie möglich zu überholen. Mal sehen, was möglich ist.“