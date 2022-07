WWE-Skandal um Vince McMahon: Neue, noch schlimmere Enthüllungen

Vince McMahon soll Wrestlerin „zu Oralsex genötigt“ haben

McMahon hätte 7,5 Millionen Dollar an eine Ex-Wrestlerin zahlen lassen, die behaupte, dass McMahon sie „zu Oralsex genötigt, sie dann degradiert und schließlich 2005 abgelehnt hätte, ihren Vertrag zu verlängern, nachdem sie weiteren Geschlechtsverkehr abgelehnt hätte“ - so die Schilderung von „Leuten, die mit der Situation vertraut sind“.

Die Zahlung sei Jahre danach vereinbart worden, als das mutmaßliche Opfer und ihre Anwälte schließlich an McMahon herangetreten seien - 2018, dem Jahr nach der Enthüllung des Harvey-Weinstein-Skandals in Hollywood und der Entstehung der #MeToo-Bewegung.

Insgesamt geht es dem Bericht zufolge inzwischen um ein Volumen von 12 Millionen Dollar und vier verschiedene Fälle in den vergangenen 16 Jahren. Unabhängig von dem aktuellen Skandal hatte zuletzt auch Ex-WWE-Ringrichterin Rita Chatterton ihren Vorwurf erneuert, dass McMahon sie 1986 in einer Limousine vergewaltigt hätte , auch sie warf McMahon Nötigung zu Oralsex vor.

In zwei weiteren, bislang unbekannten Fällen, sollen je an die 1 Million Dollar geflossen sein: 2006 an eine „frühere Managerin“, mit der er eine Affäre gehabt hätte und 2008 von einer nicht näher eingegrenzten „Vertragsnehmerin“, die ihm sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz vorgeworfen hätte - unter anderem durch die Versendung von Nacktfotos gegen ihren Willen. Die hätte sie der Firma damals auch präsentiert.