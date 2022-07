PSG: Die letzte Chance für Sergio Ramos! Abwehrstar gibt trotz Verletzungsmisere in Paris nicht auf

Nur Zuschauer in der Königsklasse

Somit steht für Ramos in den kommenden Saison einiges auf dem Spiel. Der Abwehrmann kämpft um seinen Ruf, die zweite und wahrscheinlich letzte Chance in Paris und will die Verletzungsprobleme endlich in den Griff bekommen. Via Instagram präsentierte er sich zumindest beim ersten PSG-Training nach der Sommerpause voller Tatendrang.