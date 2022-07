Juventus Turin: United-Star gelandet! Paul Pogba kurz vor Rückkehr von Manchester nach Italien

Paul Pogba steht kurz vor einer Rückkehr zu Juventus Turin. Der Franzose ist bereits vor Ort und wendet sich auch schon an die Fans.

Die Alte Dame postete bereits Bilder, wie der Frankreich-Star in Italien landete. Zudem begrüßte Pogba die Juve-Fans, die am Flughafen gewartet hatten. „Ich bin zurück und kann es kaum erwarten, dass Juventus-Trikot wieder zu tragen“, erklärte er in einem Video, das der Verein twitterte. (NEWS: Alle News und Gerüchte vom Transfermarkt)