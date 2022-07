Frauen-EM: Spanien startet mit Sieg gegen Finnland

Die spanischen Fußballerinnen starten auch ohne Superstar Alexia Putellas erfolgreich in die EM. Zunächst gelingt Gegner Finnland jedoch ein Blitztor.

Auch ohne Superstar Alexia Putellas sind die spanischen Fußballerinnen erfolgreich in die EM gestartet.

Die Mannschaft von Trainer Jorge Vilda besiegte Finnland zum Auftakt in Milton Keynes souverän mit 4:1 (2:1) und setzte sich vorerst an die Spitze der deutschen Gruppe B. Nächster Gegner der Spanierinnen ist am Dienstag (21 Uhr) die DFB-Auswahl.