Hertha BSC: Internet-Star El -Jindaoui legt Onlineshop lahm

Social-Media-Star Nader El-Jindaoui von Hertha BSC II hat am Freitagnachmittag die Server des Onlineshops der Berliner lahmgelegt.

„Nach zwei Minuten ist die Seite abgestürzt. Chillt! Ihr macht mich so glücklich, ich habe Gänsehaut am ganzen Körper“, sagte der 25-Jährige via Instagram.