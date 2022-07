Manchester United: Ronaldo-Nachfolger aus der Bundesliga? Red Devils denken offenbar an Nkunku von RB Leipzig

Manchester United denkt in Sachen Ronaldo-Nachfolger offenbar auch an Christopher Nkunku. Allerdings gibt es eine Hürde.

Superstar Cristiano Ronaldo will den Verein Berichten zufolge verlassen. Der Portugiese sei unzufrieden mit dem Abschneiden vergangenen Spielzeit und will in der kommenden Saison in der Champions League spielen. Die Red Devils treten allerdings nur in der Europa League an. (NEWS: Alles zum Transfermarkt im SPORT1-Transferticker)