Frauen-EM 2022 Heute LIVE: Deutschland - Dänemark im TV, Stream, Ticker

Die deutsche Nationalmannschaft kämpft bei der Frauen-EM in einer Hammergruppe um das Weiterkommen. Das DFB-Team trifft zum Auftakt auf Dänemark.

EM-Auftakt für die deutsche Frauen-Nationalmannschaft! Die Mannschaft von Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg trifft im ersten Vorrundenspiel auf Dänemark. Ein nicht zu unterschätzender Gegner in einer schweren Gruppe.

„Es ist für uns wichtig, dass wir gut Turnier ins starten, die Art und Weise, aber vor allem die drei Punkte“, sagte Vize-Kapitänin Svenja Huth vor dem Spiel in England. (Alle Infos zur Frauen-EM)

Frauen EM live: Deutschland - Dänemark im TV & Stream verfolgen:

Frauen-EM: Deutschland startet gegen Dänemark

Das deutsche Team trifft in den beiden weiteren Vorrundenspielen auf Spanien und Finnland. Bei den Spanierinnen wurde die Vorbereitung durch den Ausfall von Superstar Alexis Putellas empfindlich gestört - unterschätzen sollte man sie dennoch nicht. Die Deutschen müssen sich in einer Hammergruppe durchsetzen, auch Finnland (Gegner am 16. Juli) gehört zu den Mitfavoriten.