Formel 1: Fans verhöhnen Hamilton nach Crash! Mercedes-Pilot "enttäuscht" nach Spielberg-Quali

Beim Qualifying in Österreich erleiden Sebastian Vettel und Lewis Hamilton einen herben Dämpfer. Der viermalige Formel-1-Weltmeister wird in seinem Aston Martin Letzter, während Hamilton abfliegt. Die Fans reagieren unsportlich.

Der Fahrer von Aston Martin schied im Qualifying von Österreich als Letzter aus und wird so nur von Position 19 starten, da Valtteri Bottas wegen einer Strafe von ganz hinten starten wird. (DATEN: Der Rennkalender der Formel 1)

Der Grund: Er hatte in Kurve 1 gegen die Track Limits verstoßen. Somit muss er nun viele Plätze gut machen, wenn er in Spielberg Punkte sammeln will.