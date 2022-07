Tour de France 2022: Drama um Deutschen Kämna

Lennard Kämna hat den ersten deutschen Sieg bei der Tour de France nur knapp verpasst. Wenige Meter fehlen ihm am letzten Berg zum Erfolg.

Der Profi vom deutschen Team Bora-Hansgrohe hat den Sieg auf der siebten Etappe nur knapp verpasst. Rund 100 Meter vor dem Ziel musste er den Gesamtführenden Tadej Pogacar, Jacob Vingegaard und Primoz Roglic an sich vorbeiziehen lassen.

Durch seinen zweiten Etappensieg binnen 24 Stunden ist das Radsport-Wunderkind nach seiner atemberaubenden Rückkehr an die Super Planche des Belles Filles schon vor dem Ende der ersten Woche im Gelben Trikot auf dem besten Weg zu seinem dritten Gesamtsieg in Folge. „Es sind für mich super sieben Etappen gewesen mit zwei Etappensiegen. Noch ist alles offen, aber ich bin selbstbewusst“, sagte Pogacar.

Kämna ärgert sich über den Berg

Erst 100 Meter vor dem Ziel hatte Pogacar gemeinsam mit seinem ärgsten Konkurrenten Jonas Vingegaard den völlig entkräfteten, aber leidenschaftlich kämpfenden Kämna überholt. Auf den letzten Metern zog Pogacar in einem dramatischen Schlussakt noch am Dänen vorbei. Kämna wurde hinter Primoz Roglic Vierter.

„Es ist super schade, aber ich kann mir nichts vorwerfen. Ich hätte keine Sekunde schneller fahren können“, sagte Kämna: „Es ist halt ärgerlich, dass wir diesen Drecksberg noch fahren müssen am Ende.“

Kämna hatte am bis zu 24 Prozent steilen Anstieg Landsmann und Routinier Simon Geschke knapp fünf Kilometer vor dem Ziel attackiert und sah lange Zeit wie der vermeintlich sichere Sieger aus.

Pogacars vierter Tageserfolg bei Tour-Bergankunft

Pogacar weckte auf den letzten Metern des siebten Teilstücks Erinnerungen: 657 Tage zuvor hatte der Slowene Roglic beim dramatischen Bergzeitfahren an gleicher Stelle am vorletzten Tag der Frankreich-Rundfahrt 2020 sensationell in letzter Minute das Gelbe Trikot entrissen und bei seinem Debüt zum ersten Mal die Frankreich-Rundfahrt gewonnen.