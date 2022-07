Transfermarkt: Grätscht Thomas Tuchel bei de Jong Manchester United dazwischen?

Manchester United und der FC Barcelona schienen sich bereits über einen Transfer von Frenkie de Jong einig. Nun ist aber Stillstand in die Sache gekommen. Schlagen Thomas Tuchel und der FC Chelsea zu?

Bahnt sich da eine spektakuläre Transfer-Wende an?

Eigentlich schien ein Wechsel von Frenkie de Jong zu Manchester United schon so gut wie sicher. Zumindest die Vereine hatten sich bereits geeinigt. Laut SPORT1-Informationen sollten die Red Devils 65 Millionen fix an den FC Barcelona überweisen. Dazu könnten noch weitere 15 Millionen Euro an verschiedenen Bonuszahlungen kommen. (NEWS: Alles zum Transfermarkt im SPORT1-Transferticker)