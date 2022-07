Wo die DFB-Frauen die Männer dominieren

Am Freitag bestreitet die Nationalmannschaft bei der EM in England ihr 500. Länderspiel - ein stolzes Jubiläum.

Kurios ist übrigens der Fakt, dass schon die Männer ihr 500. Spiel bei einer EM bestritten: am 17. Juni 1984 trafen sie in Lens zum zweiten Gruppenspiel auf Rumänien und siegten mit 2:1 – ein gutes Omen für die deutschen Frauen? (Alle Infos zur Frauen-EM)

DFB-Frauen erzielen mehr Tore

Die 500 Frauen-Spiele, die heutige Auftaktbegegnung gegen Dänemark eingerechnet, verteilen sich auf 56 Gegner (1984 kamen die Männer auf 49; aktuell 88). Am häufigsten trafen die Frauen auf Norwegen (42-mal) gefolgt von den USA (36-mal). Darunter ist eine Begegnung gegen eine zweite Mannschaft der USA beim Nordamerika-Pokal 1990.

Der DFB hat diese Partie als offizielles Spiel gewertet, während solche Partien gegen Zweitvertretungen bei den Männern, die es in der Herberger-Ära zum Beispiel auf der Ägypten-Reise (1958) oder in Island (1960) gab, keinen Eingang in die Annalen fanden. (Spielplan und Ergebnisse der Frauen-EM)