Rudern: Deutschland-Achter nur Vorlauf-Zweiter

Der Deutschland-Achter hat am ersten Tag des Weltcup-Finals in Luzern seine erste Niederlage der Saison erlitten. Im Vorlauf belegte das stark verjüngte Paradeboot des Deutschen Ruderverbandes (DRV) den zweiten Platz hinter Australien, erreichte allerdings trotzdem direkt den Endlauf am Sonntag.