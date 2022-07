FC Bayern: Dayot Upamecano wechselt Berater - Zeichen für Wechsel?

Bayerns Wackel-Abwehr: So könnte De Ligt helfen

Was läuft da im Hintergrund bei Dayot Upamecano?

Wie SPORT1 erfuhr, hat der 23-Jährige kürzlich seinen Berater gewechselt. Der Innenverteidiger des FC Bayern wird nun von Gordon Stipic von der Agentur Unique Sports Group vertreten, die den „Neuzugang“ am Freitagnachmittag auch offiziell vermeldeten. Ein solcher Wechsel ist in der Branche oftmals ein Zeichen dafür, dass in naher Zukunft ein Transfer ansteht.