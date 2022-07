Baseball: WM-Qualifikationsturnier in Regensburg

Die deutsche Baseball-Nationalmannschaft spielt in Regensburg als Gastgeber beim Qualifikationsturnier um die Teilnahme an der Weltmeisterschaft.

Die deutsche Baseball-Nationalmannschaft spielt in Regensburg als Gastgeber beim Qualifikationsturnier um die Teilnahme an der Weltmeisterschaft (World Baseball Classic). Sechs Mannschaften kämpfen vom 16. bis 21. September in der Armin-Wolf-Arena um zwei Tickets für die kommende Endrunde (8. bis 21. März 2023).