Dota-2-Spieler:innen können endlich ab sofort aufgeben - unter Vorbehalt

Mit Valves letztem Patch wurde die Möglichkeit zur frühzeitigen Spielaufgabe eingeführt. Jedoch ist diese an einige Bedingungen geknüpft. © Valve

Wer kennt diese Situation nicht? Zehn Minuten im Spiel und das gegnerische Team dominiert bereits die gesamte Karte und lässt den eigenen Mitspieler:innen keine Chance. In League of Legends existiert diesbezüglich bereits seit Jahren die Möglichkeit, das Spiel vorzeitig abzubrechen, wenn eine klare Mehrheit des Teams für ein Spielende votiert. Zwar muss hierzu eine gewisse Zeitspanne verstrichen sein, dennoch ist das Ganze immer noch angenehmer, als eine Partie unnötig in die Länge zu ziehen.