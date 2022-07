Rekordpreisgeld bei British Open: 2,5 Mio. für den Sieger

"Seit 2016 ist das Preisgeld um 60 Prozent angestiegen", sagte Martin Slumbers, Geschäftsführer des Royal and Ancient Golf Club. Die British Open, viertes und letztes Major des Jahres, beginnt am 14. Juli. Die "Rebellen" der Serie LIV Golf dürfen teilnehmen, genau wie zuletzt an der US Open.