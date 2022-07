World Games: Deutsche Footballer mit Flug-Frust - zwei Tage lange USA-Odyssee

Die diesjährigen World Games finden in Birmingham, Alabama statt © Imago

Im deutschen Flag-Football-Nationalteam ist die Vorfreude auf die World Games in den USA groß. Allerdings sorgt eine wahre Anreise-Tortur für den ersten Dämpfer.

Eine ganze Reihe an Problemen hat das deutsche Flag-Football-Nationalteam auf dem Weg zu den World Games (täglich LIVE im TV auf SPORT1 und im LIVESTREAM) ausgebremst.

Ursprünglich plante der Tross für die Reise nach Birmingham, der größten Stadt im US-Bundesstaat Alabama und Austragungsort des Sportfestes, 19 Stunden und 15 Minuten ein. Auch so schon eine lange Reise - die dann aber noch viel länger wurde. (SERVICE: Die Sportarten der World Games 2022)

Schon der Abflug in München verzögerte sich um drei Stunden, weshalb ein Anschlussflug nach Charlotte verpasst wurde. Stattdessen war die Flag-Football-Nationalmannschaft gezwungen, einen Umweg über Huntsville in Kauf zu nehmen.

Dort wurde das Team schließlich vom DOSB abgeholt und legte die verbleibenden 90 Minuten per Bus zurück. Das ernüchternde Ergebnis: eine Anreisezeit von fast zwei Tagen!

Busfahrer hat „die falsche Adresse eingegeben“

Ein wenig fassungslos bilanzierte Center Michael Bell das Chaos: „Die Vorfreude auf das Turnier ist so groß, und immer wieder kassiert man einen emotionalen Dämpfer durch unvorhersehbare Ereignisse. Angefangen damit, dass man von München fliegt, anstatt wie vorher geplant von Frankfurt.“

„Auf dem Weg nach München hat der Busfahrer die falsche Adresse eingegeben, wodurch man unnötig lang unterwegs ist, aber die innere Spannung steigt, rechtzeitig da zu sein. Gefolgt von einem 4-Stunden-Aufenthalt im Flugzeug auf dem Rollfeld. Dann war klar, dass wir noch eine Nacht in Charlotte verbringen müssen,“ ergänzte Bell.

Bei den World Games in Birmingham trifft das deutsche Team in der Vorrunde am 10. und 11. Juli auf Italien, Österreich sowie Mexiko.