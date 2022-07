DFB-Kapitänin Alexandra Popp als Comicfigur: "Endlich ist die Ente aus dem Sack"

Alexandra Popp, Kapitänin der deutschen Nationalmannschaft, bekommt Gastauftritt in der aktuellen Ausgabe des Kindermagazins „Micky Maus“.

Alexandra Popp gibt es nun auch als Ente: Die Kapitänin der deutschen Fußball-Nationalmannschaft hat in der aktuellen Ausgabe des Kindermagazins „Micky Maus“ anlässlich der Europameisterschaft in England einen „Gastauftritt“ in Entenhausen.