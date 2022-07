Sadio Mané: Schock-Bericht über FC Bayern-Star! Mané wollte bei Afrika Cup Leben aufs Spiel setzen

Mané: „Du musst mich in die Startelf stellen“

Liverpool habe den senegalesischen Verband unter Druck gesetzt und gar einen Brief an die FIFA geschrieben, um darauf hinzuweisen, dass Mané mindestens fünf Tage Ruhe brauche: „Das hätte bedeutet, dass ich das Viertelfinale verpasse.“ (ÜBERSICHT: Die fixen Transfers aller Bundesliga-Klubs)

Ein Ausfall war für Mané aber keine Option, obwohl auch die Ärzte eine klare Meinung hatten: „Unter Nationalmannschafts-Arzt hat auch gesagt, dass wir die Regeln befolgen müssen. Als er mir das sagte, habe ich den Trainer angerufen und ihm gesagt: ‚Der Doktor will nicht, dass ich spiele, aber du musst mich in die Startelf stellen.‘“

Bayern-Star Mané: „Für den Fall, dass ich sterbe ...“

Der Bayern-Spieler, der am Freitag das Training an der Säbener Straße aufnimmt, schilderte dramatische Szenen. „Es war gegen ein oder zwei Uhr in der Nacht, alle hatten Panik und ich sagte: ‚Trainer, ich weiß, dass selbst du Angst hast. Schreib einfach einen Brief, in dem steht, dass ich freiwillig gespielt habe - für den Fall, dass ich sterbe oder was auch immer passiert.‘ Alle waren angespannt.“