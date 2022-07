Frauen-EM: Hegerberg und Co. verärgert über "tote" Bälle

Dieses Modell kommt bei der Frauen-EM zum Einsatz

Auch Kapitänin Maren Mjelde wurde deutlich: "Es war nicht genügend Luft in den Bällen. In vielen. Man spürte beim Schießen, dass sie fast ein bisschen tot waren. Das war seltsam. Ich hätte damit gerechnet, dass so etwas überprüft wird."

Im Spitzenspiel am Montag (21.00 Uhr/ZDF und DAZN) in Brighton gegen Gastgeber England hoffen Hegerberg und Co. nicht nur auf bessere Bälle, sondern auch auf eine Leistungssteigerung. Man müsse ein bisschen besser sein „in fast allem, was wir tun“, sagte Hegerberg, „England spielt auf einem völlig anderen Niveau“.