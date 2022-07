Joseph S. Blatter und Michel Platini vor Gericht freigesprochen

Der ehemalige FIFA-Präsident Joseph S. Blatter sowie der frühere UEFA-Boss Michel Platini sind vor Gericht freigesprochen worden. Dieses Urteil fällte das Schweizer Bundesstrafgericht am Freitag in Bellinzona.

Beiden war von der Generalanwaltschaft der Schweiz (OAG) Betrug und Urkundenfälschung zur Last gelegt worden. Der Schweizer Blatter war zudem wegen Veruntreuung und ungetreuer Geschäftsbesorgung angeklagt, der Franzose Platini wegen Beihilfe dazu.

Platini zeigte sich nach dem Urteil hoch erfreut - und kündigte in einem Statement, den Weg auf der „Suche nach der Wahrheit bis zum Ende“ gehen zu wollen.

Platini kündigt weitere Schritte an

„In diesem schrecklichen Fall gibt es Schuldige, die in diesem Prozess nicht aufgetreten sind. Ich garantiere ihnen: Wir werden uns wiedersehen“, erklärte er weiter: „Ich habe es immer wieder gesagt: Mein Kampf ist ein Kampf gegen die Ungerechtigkeit. Ich habe ein erstes Spiel gewonnen“, sagte Platini. Er zeigte sich erfreut, „dass nach sieben Jahren Lügen und Manipulationen endlich Gerechtigkeit“ herrsche.

Die Staatsanwaltschaft hatte in ihrem Plädoyer jeweils eine Bewährungsstrafe von einem Jahr und acht Monaten gefordert.

Es ging um zwei Millionen Franken

Konkret ging es um zwei Millionen Schweizer Franken (1,92 Millionen Euro) plus 229.126 Franken (220.000 Euro) an Sozialversicherungsbeiträgen. Diese Summen flossen im Jahr 2011 von der FIFA an den damaligen UEFA-Chef Platini, Blatter sprach von einem „Gentlemen‘s Agreement“ für Platinis Beratertätigkeit. Der Weltverband trat im Verfahren als Nebenkläger auf.