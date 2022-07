Anzeige

World Games 2022 LIVE im TV und Stream mit Inline-Hockey und Speedskating Beginn der World Games!

Alle Highlights der World Games 2022 auf SPORT1

SPORT1

Der erste Tag des beliebten Wettbewerbs steht vor der Tür. Sportarten, die nicht olympisch sind, bekommen hier die große Bühne geboten. SPORT1 berichtet ausführlich von den World Games und beantwortet alle wichtigen Fragen.

Aufgrund der Pandemie ein Jahr später als geplant, hat das Warten jetzt ein Ende: Die World Games 2022 im US-amerikanischen Birmingham fangen an.

Nach der Eröffnungszeremonie am 7. Juli kämpfen vom 8. Juli bis zum 17. Juli Tausende Athleten und Athletinnen in den verschiedensten Disziplinen um Medaillen. Es sind bereits die insgesamt elften World Games und seit der Premierenedition die ersten in den USA.

So können Sie die World Games LIVE verfolgen:

TV: SPORT1

SPORT1 Stream: SPORT1.de und in der SPORT1 App

und in der App News und Highlights: World Games auf SPORT1.de und in der SPORT1 App

Auch aus diesem Wettbewerb sind alle Athleten aus Russland und Belarus ausgeschlossen worden. Dafür hat sich die International World Games Association im März als Reaktion auf den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine entschieden. Diesen Schritt hatte das Internationale Olympische Komitee zuvor empfohlen.

Die letzten World Games fanden 2017 im polnischen Breslau statt. Damals landete Deutschland mit 17-mal Gold, zehnmal Silber und 14-mal Bronze hinter Russland auf dem zweiten Platz im Medaillenspiegel. Das Podium komplettierte Italien.

Was zeichnet die World Games aus?

Einerseits teilen sich die World Games viele Eigenschaften mit den Olympischen Spielen, aber andererseits gibt es nicht wenige Unterschiede. Rund 3.600 Athleten aus über 100 Ländern kämpfen nämlich in nicht-olympischen Sportarten um Medaillen.

Das Multisport-Event findet im Gegensatz zu Olympia meist nicht in den größten Metropolen der Welt statt, sondern sorgt für Festspiele in kleineren Städten. In Deutschland wurden die World Games schon zweimal veranstaltet: Karlsruhe (1989) und Duisburg (2005) waren Gastgeber.

Auch die Einnahmen unterscheiden sich stark. Während sich der Etat der Spiele in Tokio auf 30 Milliarden Euro belief, war es für die World Games in Birmingham mit 60 Millionen Euro lediglich ein Fünfhundertstel.

Wie steht es um die Deutschen?

254 Deutsche wollen an den World Games 2022 teilnehmen und damit fast 70 mehr als noch vor fünf Jahren. Die Erwartungen sind hoch, nachdem sich das „Team D“ letztes Mal in Höchstform präsentierte und auch in der Ausgabe zuvor im kolumbianischen Cali stolze 30 Medaillen gewinnen konnte.

Dadurch steht Deutschland in der Gesamtwertung auf Platz drei - nur die USA und Italien waren seit 1981 noch erfolgreicher. 2017 staubten die deutschen Athleten hauptsächlich in der Lebensrettung, Ju-Jitsu und Inline-Disziplinen jeweils mehrere Medaillen ab.

World Games 2022 - das passiert am 8. Juli

15.30 Uhr: Inline-Hockey

16.30 Uhr: Inline-Speedskating

17.30 Uhr: Lacrosse

18.00 Uhr: Inline-Hockey

18.00 Uhr: Kraftdreikampf

19.00 Uhr: Lacrosse

19.15 Uhr: Kraftdreikampf

21.00 Uhr: Lacrosse

21.00 Uhr: Kraftdreikampf

22.30 Uhr: Lacrosse

22.30 Uhr: Inline-Hockey

00.00 Uhr: Karate

Am 9. Juli deutscher Zeit:

03.00 Uhr: DanceSport

04.00 Uhr: DanceSport

05.00 Uhr: Flossenschwimmen

07.30 Uhr: Kraftdreikampf

10.30 Uhr: Inline-Speedscating

13.15 Uhr: Karate

13.45 Uhr: Karate

Was ist neu bei den World Games 2022?

Da besonderer Wert auf Inklusion gelegt wird, ist zum ersten Mal eine Para-Sportart Teil des Programms: Rollstuhl-Rugby. Außerdem darf pro Geschlecht eine Person mit Behinderung am regulären Wettbewerb im Bogenschießen teilnehmen.

Zusätzlich wird 2022 zum ersten Mal Kampfkunst offiziell in die World Games aufgenommen. Auch zählen künftig unter anderem Drohnenrennen, Kanumarathon und Parkour zu den Disziplinen.

