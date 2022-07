Tour de France: Chris Froome ist nur noch ein Schatten seiner selbst

„Es wird nicht dieses Jahr passieren, aber ich träume immer noch davon, die Tour de France zu gewinnen. Und deshalb werde ich diesem Traum weiter nachjagen“, sagte der Brite am Rande der 109. Frankreich-Rundfahrt. ( NEWS: Alles zur Tour de France )

Nur: Die Zeiten, in denen solche Aussagen des viermaligen Tour-Champions für Sorgenfalten und Magengrummeln bei der Konkurrenz gesorgt hätten, sind längst vorbei. Mittlerweile sind Stirnrunzeln und - als Höchststrafe - mitleidige Blicke für den mittlerweile 37-Jährigen die gängige Reaktion. Froome steht aktuell auf Platz 89 der Gesamtwertung. ( DATENCENTER: Die Gesamtwertung der Tour de France )

Froome kommt nicht in Tritt

„In den vergangenen drei Jahren bin ich nach meinem schrecklichen Sturz wieder zurückgekommen. Ich wollte meine Karriere nicht so enden lassen“, sagte Froome über seine Motivation, trotzdem weiterzumachen: „Das ist es, was mich jeden Morgen aus dem Bett treibt.“

Der schiere Wille allein scheint aber nicht mehr zu genügen. Froome, der als eiskalter Radsport-Analytiker bei seinen Tour-Triumphen zwischen 2013 und 2017 die Konkurrenz mit chirurgisch präzisen Schlägen zermürbte, wirkt in der 2022er-Version wie ein schlechter Doppelgänger seines einstigen Ichs.

Seit der Rückkehr nach seinem schrecklichen Sturz bei der Dauphine 2019, der ihm mehr Knochenbrüche bescherte, als er Tour-Siege gefeiert hat , ist Froome in keinem einzigen Rennen unter die besten Zehn gefahren.

Rückkehr an Ort seines Aufstiegs

Am heutigen Freitag steht bei der Tour die Bergankunft auf der Plance des Belles Filles an, wo vor genau zehn Jahren - am 7. Juli 2012 - Froomes Stern mit einem Etappensieg aufging. Nun muss er versuchen, irgendwie mitzuhalten.