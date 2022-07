Wimbledon 2022 heute: Novak Djokovic HEUTE LIVE im TV, Stream, Ticker

Novak Djokovic peilt den nächsten Wimbledon-Finaleinzug an © Imago

In Wimbledon steht das Halbfinale der Männer auf dem Programm. Titelverteidiger Novak Djokovic muss gegen Lokalmatador Cameron Norrie ran, Nick Kyrgios steht nach der Aufgabe von Rafael Nadal schon im Endspiel.

Vom 27. Juni bis zum 10. Juli öffnet der All England Lawn Tennis and Croquet Club wieder seine Pforten für die 135. Ausgabe der Wimbledon Championships ( im Liveticker bei SPORT1 ).

So können Sie Wimbledon LIVE verfolgen:

Wer sind die Favoriten auf den Sieg bei Wimbledon?

Titelverteidiger Djokovic peilt seinen siebten Sieg im Rasenmekka an, der Serbe ist Topfavorit Nummer 1.

Der Serbe tat sich bei seinem Auftaktmatch gegen Soonwoo Kwon etwas schwer, siegte dennoch in vier Sätzen. Thanasi Kokkinakis bereitete Djokovic im folgenden Spiel hingegen keine Probleme.

Im Halbfinale bekommt es der 35-Jährige jetzt mit dem Briten Cameron Norrie zu tun, der im Viertelfinale den Belgier David Goffin in fünf Sätzen niederrang.

Der Australier steht damit als Finalteilnehmer fest - zum ersten Mal in seiner Karriere.

Wimbledon 2022: Wie erging es den Deutschen?

Der Siegerin von 2018 erlebte jedoch eine böse Überraschung und schied bereits in der dritten Runde mit 4:6 und 5:7 gegen die Belgierin Elise Mertens aus.

Auch Oscar Otte, der die ersten beiden Spiele siegreich gestalten konnte , musste sich in der dritten Runde dem spanischen Shooting-Star Carlos Alcaraz geschlagen geben.

Deutsche Fans durften überraschend aber dennoch mehrfach jubeln: Tatjana Maria und Jule Niemeier, die mit tollen Leistungen überzeugten und sensationell performten , trafen im Viertelfinale in einem direkten Duell aufeinander.

Die 34 Jahre alte Maria konnte einen echten Viertelfinalkrimi am Ende für sich entscheiden und erreichte das Halbfinale, wo sie jedoch in drei Sätzen gegen Ons Jabeur verlor. Im Endspiel bekommt es die Tunesierin mit der Kasachin Elena Rybakina zu tun, die Simona Halep in zwei Sätzen ausschalten konnte.