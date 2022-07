Tour de France 2022: 7. Etappe heute LIVE im TV, Stream, Ticker

Auf die Fahrer wartet mit der siebten Etappe der Tour de France der erste echte Kracher in diesem Jahr. Ein knackiges Finale dürfte für Spannung sorgen.

Auf der sechsten Etappe zeigte sich Wout van Aert lange Zeit in blendender Form und nahm als Träger des gelben Trikots das Risiko auf sich, sein Glück in einer dreiköpfigen Ausreißergruppe zu versuchen.

Sein Mut wurde aber nicht belohnt. Am Ende setzte Tadej Pogacar das erste Ausrufezeichen. Der 23 Jahre alte Slowene setzte sich am Donnerstag in einem fulminanten Schlusssprint gegen seine Hauptkonkurrenten durch und untermauerte seine Ambitionen auf den „Threepeat“. Dazu übernahm er das Maillot Jaune vom Belgier van Aert.