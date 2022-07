Formel 1: Red Bull schickt Yuki Tsunoda zum Psychologen - weil er zu viel am Boxenfunk flucht

Regelmäßig fällt AlphaTauri-Pilot Yuki Tsunoda mit seinen Funkausrastern negativ auf. Jetzt greift Red Bull durch und will dem 22-Jährigen helfen.

Fluchende Fahrer am Boxenfunk - für Formel-1-Fans oft gute Unterhaltung, doch in seinem Fall wird es seinen Bossen zu viel.

Red-Bull-Berater: „Unser Problemkind ist der Tsunoda“

„Gott sein Dank ist unser Max ja ruhig. Unser Problemkind ist der Tsunoda“, sagte Helmut Marko, Motorsportberater von Red Bull, im österreichischen Fernsehsender ServusTV in Bezug auf das unterschiedliche Funkverhalten von Weltmeister Max Verstappen und Tsunoda: „Wir haben extra eine Art Psychologen organisiert, der mit ihm arbeitet, weil der hat ja in den Kurven weitergeschimpft. Also das hemmt die Leistung.“