NHL-Draft: Super-Talent Juraj Slafkovsky als historischer Nummer-1-Pick

Juraj Slafkovsky toppt den NHL Draft: „Es ist unglaublich“

Julian Lutz nicht in Runde 1 gewählt

Mit Verteidiger Simon Nemec wurde von den New Jersey Devils auch an zweiter Stelle ein Slowake gezogen - was auch Slafkovskys Freude vergrößerte: „Ich glaube, von fünf Millionen Menschen sind gerade 4 Millionen wach und freuen sich für uns“, meinte er in Bezug auf die Einwohnerzahl seines Heimatlandes.